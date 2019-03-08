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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Канал FX экранизирует трилогию «Картель» Дона Уинслоу

Кабельный канал FX приобрёл права на экранизацию книжной трилогии «Картель» Дона Уинслоу. Книги-бестселлеры «Власть пса» (The Power of the Dog), «Картель» (The Cartel) и «Граница» (The Border) лягут в основу будущего сериала. Первый роман вышел в свет в 2005-м, второй — в 2015, а третий появился на полках книжных магазинов в этом году.

События остросюжетной криминальной драмы разворачиваются на протяжении 45 лет. Главные герои жестокой, кровавой, шокирующей истории — агент УБН Арт Келлер и мексиканский наркобарон Адан Беррера, с которым представитель закона ведёт затяжную, непримиримую борьбу.

Уинслоу, сценарист Шейн Салерно («Армагеддон», «Аватар 2») и Ридли Скотт входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Салерно поможет со сценарием пилотного эпизода. Производством займутся FX и The Story Factory.

В 2015 году студия Fox приобрела права на киноэкранизацию первых двух книг, и режиссурой должен был заняться Скотт. Однако позже выяснилось, что литературный первоисточник чересчур богат на события, и втиснуть его в двухчасовой фильм практически невозможно, а вот для многосерийной истории в духе «Сынов анархии» на родственном канале FX проекту оказалось самое место.

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