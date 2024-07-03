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Император прибыл на гонки колесниц в первом отрывке из «Обречённых на славу» Роланда Эммериха

До премьеры многосерийного эпика остаётся чуть больше двух недель, и скрининговый сервис Peacock прогревает аудиторию. В сети опубликован первый отрывок из сериала-пеплума «Обречённые на славу». Во фрагменте из первой серии император Веспасиан в исполнении Энтони Хопкинса прибывает в Большой цирк, где вот-вот начнутся гонки колесниц.

Премьера многосерийной эпической драмы Роланда Эммериха, где речь пойдёт о кровавом и прибыльном ремесле устроителей игр в эпоху расцвета Древнего Рима, состоится 18 июля.

Теги
ВидеоОбречённые на славу
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