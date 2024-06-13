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Гладиаторские бои, гонки на колесницах и прочие развлечения Древнего Рима в трейлере «Обречённых на славу»

Убей или будешь убит. Стриминговый сервис Peacock показал полноценный трейлер исторической драмы «Обречённые на славу» от известного знатока масштабных повествований Роланда Эммериха. Заодно рассекретили точную дату выхода сериала — премьера состоится 18 июля.

Сюжет сосредоточен вокруг кровавой индустрии развлечений Древнего Рима. Во время событий многосерийной драмы Вечным городом правил император Веспасиан (Энтони Хопкинс), чьи сыновья Домициан и Тит тоже принимают активное участие в сюжете. Иван Реон играет остро нуждающегося в деньгах устроителя игр.

Теги
ВидеоОбречённые на славу
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