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86

Император Энтони Хопкинс и прочие на кадрах эпика Роланда Эммериха «Обречённые на славу»

Стриминговый сервис Peacock приготовился этим летом порадовать своих подписчиков хлебом и зрелищами. Но пока он их не показывает, а только рекламирует. В сети появилась подборка первых официальных кадров к масштабной исторической драме «Обречённые на славу» (под таким названием сериал будут показывать у нас). За постановку отвечает большой любитель зрелищ Роланд Эммерих.

Самая важная фигура на снимках — император Веспасиан в исполнении Энтони Хопкинса. В сюжете также фигурируют его сыновья Домициан и Тит, а также гладиаторы и возничие, выступавшие на потеху римской публике.

Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу» Кадры из сериала «Обречённые на славу»
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ГалереяОбречённые на славу
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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