Император Энтони Хопкинс и прочие на кадрах эпика Роланда Эммериха «Обречённые на славу»

Стриминговый сервис Peacock приготовился этим летом порадовать своих подписчиков хлебом и зрелищами. Но пока он их не показывает, а только рекламирует. В сети появилась подборка первых официальных кадров к масштабной исторической драме «Обречённые на славу» (под таким названием сериал будут показывать у нас). За постановку отвечает большой любитель зрелищ Роланд Эммерих.

Самая важная фигура на снимках — император Веспасиан в исполнении Энтони Хопкинса. В сюжете также фигурируют его сыновья Домициан и Тит, а также гладиаторы и возничие, выступавшие на потеху римской публике.