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«Это просто игра»: ролик к выходу на Netflix корейского сериала «The 8 Show: Выживи и разбогатей»

YouTube-канал Netflix K-Content опубликовал ролик с английскими субтитрами к премьере корейского сериала «The 8 Show: Выживи и разбогатей». Все его восемь эпизодов вышли на Netflix сегодня.

В основе «The 8 Show: Выживи и разбогатей» серии веб-манхвы (вебтуны) Money Game и Pie Game. В адаптации сочетаются драма, триллер и комедия (чёрная).

Описание сериала от стримингового сервиса:

Восемь человек участвуют в заманчивом, но опасном шоу, зарабатывая деньги за время, проведённое в таинственном восьмиэтажном здании.

Цитата из пресс-релиза
 
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