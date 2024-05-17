«Это просто игра»: ролик к выходу на Netflix корейского сериала «The 8 Show: Выживи и разбогатей»

YouTube-канал Netflix K-Content опубликовал ролик с английскими субтитрами к премьере корейского сериала «The 8 Show: Выживи и разбогатей». Все его восемь эпизодов вышли на Netflix сегодня.

В основе «The 8 Show: Выживи и разбогатей» серии веб-манхвы (вебтуны) Money Game и Pie Game. В адаптации сочетаются драма, триллер и комедия (чёрная).

Описание сериала от стримингового сервиса: