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Финал «Детства Шелдона» побил четырёхлетний рекорд

Источник: CBS

После семи лет в эфире и семи сезонов подошёл к концу один из самых популярных сериалов канала CBS — семейная комедия «Детство Шелдона». И ушёл на высокой рейтинговой ноте. До абсолютного рекорда не дотянул, но рекорд за последние четыре года поставил, что тоже неплохо.

Итак, заключительный эпизод приквела «Теории большого взрыва» в премьерный вечер собрал у малых экранов 8,95 млн зрителей. И это лучший рейтинговый показатель за последние четыре года. Абсолютный рекорд сериала останется за финальной серией третьего сезона, в апреле 2020 года собравшей у экранов 10,2 млн зрителей.

С семейством Куперов зрители, впрочем, прощаются не навсегда. Те, кому интересно будет узнать, как сложится жизнь старшего брата Шелдона, уже в грядущем телесезоне 2024–2025 смогут усесться за просмотр новой семейной комедии о Джордже Купере и его невесте Мэнди Макалистер, к ролям которых вернутся Монтана Джордан и Эмили Осмент. О разработке спин-оффа CBS сообщил в январе.

Теги
Детство Шелдона
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