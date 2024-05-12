Шелдон и юный Шелдон вспоминают свой путь в свежих промо «Детства Шелдона»

Приквел «Теории большого взрыва», невзирая на всем известную семейную драму в жизни Куперов, уходит на высокой ноте, и телеканал CBS старается не обделять зрителей сопроводительными материалами. Поэтому вот вам финальный трейлер семейной комедии «Детство Шелдона» и максимально усиливающий ностальгию ролик о её создании.

В числе прочих в промо участвуют приглашённые звёзды из заключительного 14-го эпизода — Джим Парсонс и Майем Биалик.

Трогательный финальный трейлер: