 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новое «Очень страшное кино» выйдет на большие экраны в 2025 году Ещё один Джеймс Бонд одобрил Аарона Тейлора-Джонсона Первый взгляд на новый костюм Капитана Америки — Энтони Маки из «Дивного нового мира» приоделся (фото) Космическая Мишель Йео на первом кадре из фильма «Звёздный путь: Секция 31» «Громовержцы» на площадке! Свежие фото со съёмок с одним из главных героев
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
297

Шелдон и юный Шелдон вспоминают свой путь в свежих промо «Детства Шелдона»

Приквел «Теории большого взрыва», невзирая на всем известную семейную драму в жизни Куперов, уходит на высокой ноте, и телеканал CBS старается не обделять зрителей сопроводительными материалами. Поэтому вот вам финальный трейлер семейной комедии «Детство Шелдона» и максимально усиливающий ностальгию ролик о её создании.

В числе прочих в промо участвуют приглашённые звёзды из заключительного 14-го эпизода — Джим Парсонс и Майем Биалик.

Трогательный финальный трейлер:

Теги
ВидеоДетство Шелдона
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Шелдон препирается с женой в отрывке из финала «Детства Шелдона» 3Шелдон и Эми на кадрах финального эпизода «Детства Шелдона» 6Завершить «Детство Шелдона» — тупое решение. Энни Поттс не понимает стратегию канала CBS

Тоже интересно

7«Падение империи» в формате IMAX: новый постер экшена про американскую гражданскую войну 5Дженнифер Лопес находит общий язык с ИИ в ролике экшена «Атлас» 11Джокер хохочет в застенках Аркхема в первом тизере «Джокера: Безумия на двоих» 0КГ играет: Yakuza: Like a Dragon, часть 5 9Порноактриса Миа Гот становится объектом желания маньяка в слэшере «Максин XXX» (трейлер)

Далее на КГ

0
Дикая Эми Адамс на первом постере «Ночной сучки»
 0
Новые сериалы недели: профессор Бондарчук и «Чёрные пантеры»
 2
Рыжая Соня попадает в картографическое безумие во втором выпуске своей мини-серии с зомби
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 мая
 4
Герои оплакивают невосполнимую потерю в тизере финальных эпизодов «Детства Шелдона»
 0
Извращённый Бэтмен получил нового и не менее тёмного Робина
 8
Первый взгляд на девушку Беллы Рэмси во втором сезоне «Одних из нас»
 0
Прохождение Magicland Dizzy Classic Edition в прямом эфире
 0
Один из персонажей Archie Comics станет жестоким манипулятором в новом комиксе
 12
Крис Пайн не считает, что его фильм «Чистильщик бассейнов» — куча дерьма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Никакой терпимости к нетерпимым: в Steam нашли куратора игр с повесткой и инклюзивностью и попытались его затравить
 
Игры Новый патч Tomb Raider I-III Remastered привносит 155 улучшений
 
Кино Создатель «Паранормального явления» займётся перезапуском «Ведьмы из Блэр»
 
Кино Юрий Никулин «снимется» в новом фильме Сарика Андреасяна
 
Аниме «Hиндзя Kaмyи» — опенинг оригинального аниме от режиссёра первого сезона «Maгичecкой битвы»
 
Кино Первый взгляд на «Мегалополис» Фpэнcиca Фopдa Koппoлы (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 619: «Годзилла: Минус один», «Судная ночь в Аркадии», месяц без пираток, бутылка Дуэйна Джонсона
 
3ЕВА – 580: Росиу был (не) прав
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 121: Интервью об игре Lessaria
 
 
0Телеовощи – 547: Кринж для всех возрастов
 
0Ноль кадров в секунду – 525: Устаревающие новости
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 618: «Блиндаж», «Манкимэн», настоящий лицехват, зомби в Средневековье, «Артур, ты король»
 
9Ноль кадров в секунду – 524: Цифровой отсос
 
 
7ЕВА – 579: Плохие положительные тесты
 
3Телеовощи – 546: Та самая серия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru