Новые сериалы недели: профессор Бондарчук и «Чёрные пантеры»

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Лидер преступной группировки «Чёрные пантеры» заключает неожиданный союз с голливудским продюсером, чтобы не стать жертвой развернувшейся по всей стране охоты и сбежать от идущих по его следу агентов ФБР на Кубу.

Основанная на реальны событиях авантюрная драма с лидером банды «Чёрные пантеры» в центре сюжета.