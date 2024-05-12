Новые сериалы недели: профессор Бондарчук и «Чёрные пантеры»

Стриминговый сервис Apple TV+ предлагает на суд зрителей основанный на реальных событиях мини-сериал о переправке лидера «Чёрных пантер» на Кубу. Отечественный онлайн-кинотеатр Okko меж тем презентует психологический триллер «Калимба» о подозрительном профессоре и его не менее подозрительном эксперименте.
Среда, 15 мая
мультфильм, фантастика, боевик
В ролях Дженнифер Хейл, Рэй Чейз, Ленор Занн, Кэл Додд, Джордж Бьюза, Джон Пол Карлиак
Первый сезон анимационного экшена завершится десятым эпизодом Tolerance is Extinction.
Четверг, 16 мая
драма, детектив, триллер
В ролях Фёдор Бондарчук, Сергей Гармаш, Алёна Михайлова, Константин Плотников, Сергей Горошко, Лиза Шакира
В ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор Мещерский соберёт в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков.
Драматический триллер с узнаваемыми лицами и в целом неплохой, пусть и совершенно неоригинальной сюжетной затравкой. Трейлер не то чтобы интригует, зато создаёт нужную атмосферу.
драма, мистика
В ролях Джош Бролин, Лили Тейлор, Тамара Подемски, Том Пелфри, Имоджен Путс, Льюис Пуллман
Создатель Брайан Уоткинс
Ройял Эббот — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге, пытающийся разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботы вынуждены воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, творящимися на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.
драма, романтический
В ролях Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Люк Ньютон, Клаудиа Джесси
Создатель Крис Ван Дьюсен
«Бриджертоны» от Шонды Раймс и Netflix — костюмированная драма, вдохновлённая одноимённой серией романов Джулии Куинн, рассказывает о влиятельном английском семействе Бриджертон, чьи многочисленные отпрыски стремятся обрести свою любовь.
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
Четырнадцатая серия Memoir станет заключительной для седьмого сезона и сериала.
Пятница, 17 мая
драма
В ролях Андре Холланд, Глинн Тёрмен, Ноа Эммерих, Пи-Джей Бирн, Алессандро Нивола, Джон Доман
Создатель Джим Хехт, Джанин Шерман Барруа
Лидер преступной группировки «Чёрные пантеры» заключает неожиданный союз с голливудским продюсером, чтобы не стать жертвой развернувшейся по всей стране охоты и сбежать от идущих по его следу агентов ФБР на Кубу.
Основанная на реальны событиях авантюрная драма с лидером банды «Чёрные пантеры» в центре сюжета.
Воскресенье, 19 мая
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра
Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер
Четвёртый сезон драмы о сильной женщине завершится десятым эпизодом с заголовком Shattered. Телеканал CBS уже продлил сериал на пятый сезон.
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