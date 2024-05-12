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Новые сериалы недели: профессор Бондарчук и «Чёрные пантеры»

Источник: Okko

Стриминговый сервис Apple TV+ предлагает на суд зрителей основанный на реальных событиях мини-сериал о переправке лидера «Чёрных пантер» на Кубу. Отечественный онлайн-кинотеатр Okko меж тем презентует психологический триллер «Калимба» о подозрительном профессоре и его не менее подозрительном эксперименте.

Среда, 15 мая

 
Конец сезона1
Disney+
Люди Икс '97 X-Men '97

мультфильм, фантастика, боевик

В ролях Дженнифер Хейл, Рэй Чейз, Ленор Занн, Кэл Додд, Джордж Бьюза, Джон Пол Карлиак

Первый сезон анимационного экшена завершится десятым эпизодом Tolerance is Extinction.

Видео

Четверг, 16 мая

 
Премьера+
Okko
Калимба

драма, детектив, триллер

В ролях Фёдор Бондарчук, Сергей Гармаш, Алёна Михайлова, Константин Плотников, Сергей Горошко, Лиза Шакира

В ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор Мещерский соберёт в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков.

Драматический триллер с узнаваемыми лицами и в целом неплохой, пусть и совершенно неоригинальной сюжетной затравкой. Трейлер не то чтобы интригует, зато создаёт нужную атмосферу.

Видео

 
Сезон2
Amazon
Внешний круг Outer Range

драма, мистика

В ролях Джош Бролин, Лили Тейлор, Тамара Подемски, Том Пелфри, Имоджен Путс, Льюис Пуллман

Создатель Брайан Уоткинс

Ройял Эббот — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге, пытающийся разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботы вынуждены воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, творящимися на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Бриджертоны Bridgerton

драма, романтический

В ролях Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Люк Ньютон, Клаудиа Джесси

Создатель Крис Ван Дьюсен

«Бриджертоны» от Шонды Раймс и Netflix — костюмированная драма, вдохновлённая одноимённой серией романов Джулии Куинн, рассказывает о влиятельном английском семействе Бриджертон, чьи многочисленные отпрыски стремятся обрести свою любовь.

Видео

 
Конец сезона7
CBS
Детство Шелдона Young Sheldon

комедия, семейный

В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри

Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо

Четырнадцатая серия Memoir станет заключительной для седьмого сезона и сериала.

Видео

Пятница, 17 мая

 
Премьера+
Apple TV+
Большая сигара The Big Cigar

драма

В ролях Андре Холланд, Глинн Тёрмен, Ноа Эммерих, Пи-Джей Бирн, Алессандро Нивола, Джон Доман

Создатель Джим Хехт, Джанин Шерман Барруа

Лидер преступной группировки «Чёрные пантеры» заключает неожиданный союз с голливудским продюсером, чтобы не стать жертвой развернувшейся по всей стране охоты и сбежать от идущих по его следу агентов ФБР на Кубу.

Основанная на реальны событиях авантюрная драма с лидером банды «Чёрные пантеры» в центре сюжета.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Шугар Sugar

драма, детектив

В ролях Колин Фаррелл, Анна Ганн, Джеймс Кромуэлл, Эми Райан, Сидни Чендлер, Кирби Хоуэлл-Батист

Неонуарный мини-сериал с Колином Фарреллом в заглавной роли завершится восьмым эпизодом с красноречивым названием Farewell.

Видео

Воскресенье, 19 мая

 
Конец сезона4
CBS
Великий уравнитель The Equalizer

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра

Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер

Четвёртый сезон драмы о сильной женщине завершится десятым эпизодом с заголовком Shattered. Телеканал CBS уже продлил сериал на пятый сезон.

Видео

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