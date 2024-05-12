Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 мая

Свершилось! «Сёгун» получит второй сезон. Если очень хочется, то можно.
Первый взгляд на Ведьмака за кадром четвёртого сезона тёмного фэнтези (фото). Только что кого-то покромсал.
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