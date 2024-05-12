Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 мая

Свершилось! «Сёгун» получит второй сезон. Если очень хочется, то можно.

Первый взгляд на Ведьмака за кадром четвёртого сезона тёмного фэнтези (фото). Только что кого-то покромсал.

«Медведь» примет новых посетителей в конце июня (тизер). Третий сезон выйдет по традиционной для сериала схеме — целиком.

Второй сезон «Уэнсдей» обзавёлся первым роликом. Съёмки продолжения уже стартовали.

Первый взгляд на девушку Беллы Рэмси во втором сезоне «Одних из нас». Слишком хороша для неё.

Кровавее и эпичнее! Команда «Дома Дракона» обещает мощный второй сезон в свежем промо-ролике. Как-никак Зелёные и Чёрные ввязываются в междоусобную войну.

Тринити отбивается от какой-то Амандлы в первом отрывке «Звёздных войн: Аколита». Агрессивная девчонка замахнулась на опытную джедайку.

Шелдон и Эми на кадрах финального эпизода «Детства Шелдона». Для ударной дозы ностальгии.