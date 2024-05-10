Свершилось! «Сёгун» получит второй сезон

Казалось бы, первый сезон «Сёгуна» стал полноценной и полностью завершённой историей, да и книжка для экранизации была всегда одна — и та закончилась. Но сериал FX оказался слишком хорош, чтобы вот так с ним распрощаться. Зрители в восторге, рейтинги зашкаливают — что ещё нужно для продления?

Как стало известно изданию Deadline, этим FX прямо сейчас и занимается. Сделано главное — удалось подписать на второй сезон Хироюки Санаду. Теперь дело за остальными, чьи ряды, правда, несколько поредели. Надо полагать, Космо Джарвис, вернётся, но без Аны Саваи смотреть на всё это будет не так весело.

Пока не известно, вернутся ли создатели сериала Рэйчел Кондо и Джастин Маркс, неоднократно заявлявшие, что история завершена, и что продолжения ждать не стоит.

«Сёгун» стал самым дорогим сериалом в истории FX — съёмки проходили на нескольких континентах, а всего на его создание ушло шесть лет. Словом, тот случай, когда «сделано с душой» — отнюдь не пустые слова.