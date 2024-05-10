Шеф-повар Карми Берзатто и его команда готовы радовать чикагцев своим обновлённым меню. Стриминговый сервис Hulu и кабельный канал FX показали лаконичный тизер третьего сезона своей сверхсупешной ресторанной драмеди «Медведь» от создателя и сценариста Кристофера Сторера.
Заодно стала известная точная дата возвращения осыпанного всевозможными наградами сериала на малые экраны. Все эпизоды долгожданного третьего сезона выйдут 27 июня.
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В основном актёрском составе проекта значатся Джepeми Aллeн Уaйт, Эбoн Mocc-Бaкpaк, Aйo Эдeбиpи, Лaйoнeл Бoйc, Лизa Koлoн-Зaяc, Эбби Эллиoт, Mэтти Mэтиcoн и Oливep Плaтт.
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