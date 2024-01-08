Ежегодная раздача «Золотых глобусов» успешно состоялась. Измученные пандемией и забастовками труженики сцены вернулись к полноценным оффлайн-активностям, собравшись на традиционной церемонии вручения наград — пощеголяли нарядами, пообщались, пофоткались, посплетничали, а лауреаты ещё и выдали обязательные благодарственные речи.

Чаще остальных в благодарностях пришлось рассыпаться участникам творческого состава завершившейся медийно-семейной драмы «Наследники» (4 награды), ресторанной драмеди «Медведь» (3 награды) и конфликтной комедийной драмы «Грызня» (2 награды).

Лyчший cepиaл (дpaмa)

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Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм

Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa

Билли Kpyдaп («Утpeннee шoy»)

Александр Скарсгард («Наследники»)

Алан Рак («Наследники»)

Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

Джеймс Марсден («Служба присяжного»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa

Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa