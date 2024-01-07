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СЕРИАЛЫ
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«Мандалорец» и «Локи» — самые популярные сериалы 2023 года

Источник: Disney+

Стриминговые платформы, согласившиеся рано или поздно приобщиться к практике обнародования сериальных рейтингов, сделать этого пока не успели. Поэтому составление различных топов с необходимыми подсчётами до сих пор на совести различных аналитических фирм. Одна из них — Whip Media — составила топ самых просматриваемых стриминговых сериалов ушедшего года.

И согласно её подсчётам, список самых популярных у зрителей проектов на цифровых платформах возглавил «Мандалорец», презентовавший в 2023-м свой третий сезон. Второе место занял достойно завершившийся «Локи», а замкнул тройку фаворитов спорный третий (и финальный) сезон некогда замечательной и душевной комедии «Тед Лассо».

Целиком первая десятка самых востребованных в прошлом году сериалов выглядит так:

  1. «Мандалорец» (Disney+)
  2. «Локи» (Disney+)
  3. «Тед Лассо» (Apple TV+)
  4. «Ты» (Netflix)
  5. «Убийства в одном здании» (Hulu)
  6. «Чёрное зеркало» (Netflix)
  7. «Секретное вторжение» (Disney+)
  8. «Медведь» (Hulu)
  9. «Асока» (Disney+)
  10. «Ведьмак» (Netflix).

Доминируют в первой десятке сериалы потокового сервиса Disney+, вторую позицию удерживают проекты Netflix.

Теги
МандалорецЛоки
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