«Мандалорец» и «Локи» — самые популярные сериалы 2023 года

Стриминговые платформы, согласившиеся рано или поздно приобщиться к практике обнародования сериальных рейтингов, сделать этого пока не успели. Поэтому составление различных топов с необходимыми подсчётами до сих пор на совести различных аналитических фирм. Одна из них — Whip Media — составила топ самых просматриваемых стриминговых сериалов ушедшего года.
И согласно её подсчётам, список самых популярных у зрителей проектов на цифровых платформах возглавил «Мандалорец», презентовавший в 2023-м свой третий сезон. Второе место занял достойно завершившийся «Локи», а замкнул тройку фаворитов спорный третий (и финальный) сезон некогда замечательной и душевной комедии «Тед Лассо».
Целиком первая десятка самых востребованных в прошлом году сериалов выглядит так:
- «Мандалорец» (Disney+)
- «Локи» (Disney+)
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
- «Ты» (Netflix)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
- «Чёрное зеркало» (Netflix)
- «Секретное вторжение» (Disney+)
- «Медведь» (Hulu)
- «Асока» (Disney+)
- «Ведьмак» (Netflix).
Доминируют в первой десятке сериалы потокового сервиса Disney+, вторую позицию удерживают проекты Netflix.
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