«Мандалорец» и «Локи» — самые популярные сериалы 2023 года

Стриминговые платформы, согласившиеся рано или поздно приобщиться к практике обнародования сериальных рейтингов, сделать этого пока не успели. Поэтому составление различных топов с необходимыми подсчётами до сих пор на совести различных аналитических фирм. Одна из них — Whip Media — составила топ самых просматриваемых стриминговых сериалов ушедшего года.

И согласно её подсчётам, список самых популярных у зрителей проектов на цифровых платформах возглавил «Мандалорец», презентовавший в 2023-м свой третий сезон. Второе место занял достойно завершившийся «Локи», а замкнул тройку фаворитов спорный третий (и финальный) сезон некогда замечательной и душевной комедии «Тед Лассо».

Целиком первая десятка самых востребованных в прошлом году сериалов выглядит так:

Доминируют в первой десятке сериалы потокового сервиса Disney+, вторую позицию удерживают проекты Netflix.