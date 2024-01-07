Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 января

Первые отзывы на четвёртый сезон «Настоящего детектива» появились на Rotten Tomatoes. Узнаем мнение профессиональных рецензентов.
Битва инвалидов: в сеть слили сцену драки Сорвиголовы и Эхо из нового сериала Marvel. Зрители негодуют.
Marvel наконец поняла, почему с сериалами у неё не заладилось. Обещают всё исправить.
Майя Лопес несёт жестокость в массы в свежем тизере мини-сериала «Эхо». Готовы?
Стартовали съёмки пятого сезона «Очень странных дел». Последнее лето детства.
Элементарно, Ватсон! Чёрный доктор станет главным героем нового сериала. В этот раз без чёрного Шерлока.
Тигрица Майя дерётся с Сорвиголовой и расстраивает Кингпина в свежем трейлере сериала «Эхо». У этой героини столько пафосных прозвищ.
«Мистер и миссис Смит» рассказывают, чем они отличаются от своих киношных прототипов. Например, всем?..
«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получили то, что заслуживают. Отличное начало года!
Четвёртый сезон «Ведьмака» всё ближе к старту съёмок. Появились кое-какие новости о продолжении.
Второй сезон «Аркейна» анонсирует неминуемое возвращение ключевого персонажа (видео). До ноября как раз восстановится.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: