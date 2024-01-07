Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 января

Первые отзывы на четвёртый сезон «Настоящего детектива» появились на Rotten Tomatoes. Узнаем мнение профессиональных рецензентов.

Marvel наконец поняла, почему с сериалами у неё не заладилось. Обещают всё исправить.

Элементарно, Ватсон! Чёрный доктор станет главным героем нового сериала. В этот раз без чёрного Шерлока.

Тигрица Майя дерётся с Сорвиголовой и расстраивает Кингпина в свежем трейлере сериала «Эхо». У этой героини столько пафосных прозвищ.

Четвёртый сезон «Ведьмака» всё ближе к старту съёмок. Появились кое-какие новости о продолжении.