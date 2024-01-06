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Чёрный доктор Ватсон получил собственный сериал

Источник: FOX

Блэквошингом классических литературных персонажей уже давно никого не удивить, но до Шерлока Холма пока ни у кого руки не дошли. Другое дело — Ватсон. Напарник знаменитого детектива получил собственный сериал, а также слегка обновлённую внешность — в драме с говорящим названием «Ватсон» его сыграет Моррис Честнат («Роузвуд»).

Действие сериала развернётся в наши дни, спустя год после гибели Шерлока Холмса от руки Мориарти. Доктор Ватсон возобновляет свою медицинскую карьеру в качестве главы клиники, занимающейся лечением редких заболеваний. Но старая жизнь не оставляет его — согласно официальному синопсису, Ватсону и Мориарти предстоит написать собственную главу этой увлекательной истории (что бы это ни значило).

Шоураннером назначен Крэйг Суини, подаривший миру другой «околошерлоковский» сериал «Элементарно». Так что, ждём ещё один повесточный процедурал, но без харизматичных героев. «Ватсон» выйдет на CBS в телесезоне 2024-2025.

Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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