Стартовали съёмки пятого сезона «Очень странных дел»

Месяц назад поступила информация, что съёмки пятого сезона «Очень странных дел» запланированы на начало января. Данные оказались достоверными — съёмки нового сезона, который станет для сериала финальным, стартовали, о чём сообщает Discussing Film.

Шоураннеры сериала братья Даффер и Шон Леви грозятся выдать масштабный финал для приключений Одиннадцатой и её друзей из городка Хоукинс. Однако совершенно не ясно, когда зрители смогут его увидеть — по мере роста популярности сериала и актёров, производственный цикл увеличивается, а паузы между новыми сезонами растут. В лучшем случае, премьеру стоит ожидать в 2025 году, если ещё чего интересного не произойдёт (постучим по дереву).

«Очень странные дела» рассказывают о загадочных происшествиях в тихом маленьком городке Хоукинс, в которые оказываются втянуты местные жители: дети и их родители. Отдавая дань уважения таким классикам, как Стивен Спилберг, Джон Карпентер и Стивен Кинг, авторы поместили сюжет в 80-е годы XX века, украсив историю паранормальными способностями, секретными научными экспериментами, тайными военными базами, тоннами развесистой клюквы и тёплой ламповой атмосферой, благодаря чему сериал снискал бешеную популярность.

Главные роли в сериале исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук и другие.