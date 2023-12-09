Финальный сезон «Очень странных дел» определился с датой съёмочного старта

Последнее возвращение в Хоукинс уже не за горами. Производство пятого — заключительного — сезона мистического триллера «Очень странные дела» стартует в начале следующего года. Сразу несколько инсайдеров сообщили порталу Deadline, что съёмки финальных эпизодов сериала братьев Дафферов стартуют в первых числах января.

До тех пор вся съёмочная группа и актёрский состав успеют собраться на локации в Атланте и провести всю необходимую подготовку, включая читки сценария. Оный успели завершить до начала майских забастовок, но начинать активное производство без создателей, сценаристов, шоураннеров и продюсеров Дафферов поостереглись, отложив дату старта съёмок. Ну а потом и актёры забастовали.

Дафферы и их коллега по проекту Шон Леви обещают грандиозный финал, по размаху не уступающий киношным блокбастерам. Вот только когда зрители смогут его увидеть, учитывая все вынужденные задержки в производстве, пока никто не возьмётся прогнозировать. Как известно, у «Очень странных дел» довольно продолжительный постпроизводственный период. Поэтому, вероятно, ждать премьеры в следующем году было бы проявлением махрового оптимизма.