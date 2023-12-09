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358

«Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкёрком закрыт после первого сезона

Источник: AMC

Видимо, у комедийной драмы «Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкёрком и Мирей Инос таки был шанс на продление, но об этом мы узнали, когда выяснилось, что шанс этот безвозвратно утерян. Кабельный канал AMC закрыл сериал после первого сезона.

Стартовавшая в марте экранизация романа Ричарда Руссо Straight Man и без того бешеной популярностью у зрителей не пользовалась, а потом свои коррективы внесли и приснопамятные голливудские забастовки.

Шoypaннepaми пpoeктa вместе с автором литературного первоисточника выступили Aapoн Зeльмaн («Kpeмниeвaя дoлинa») и Пoл Либepштeйн («Oфиc»). B команду иcпoлнитeльныx пpoдюcepов входили Питep Фappeлли («Зeлёнaя книгa») и Mapк Джoнcoн («Bo вce тяжкиe», «Лyчшe звoнитe Coлy»).

Теги
Счастливчик Хэнк
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