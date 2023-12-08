 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Oбъявлeны нoминaнты The Game Awards 2023 Peжиccёp «Дэдпyлa 3» paccкaзaл, кaк «Звёздныe вoйны» вдoxнoвили eгo нa пocтaнoвкy фильмa «Я этoгo нe дeлaл» — Hикoлac Keйдж paccкaзaл, кaк нa caмoм дeлe cыгpaл Cyпepмeнa вo «Флэшe» Пpeмьepa экpaнизaции «Kaк пpиpyчить дpaкoнa» cдвинyлacь из-зa зaбacтoвки aктёpoв Питер Капальди ведёт расследование в трейлере сериала «Криминальное досье»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
216

Кингпин и его подопечная на свежем кадре из «Эхо»

Профильный журнал Total Film спешит порадовать зрителей свежим — эксклюзивным — кадром из мини-сериала «Эхо». Зачинатель линейки «взрослых» экранных комиксов Marvel Spotlight приходится спин-оффом «Соколиному глазу» и покажет все свои пять эпизодов в начале следующего года — 10 января.

Ну а на свежем снимке — криминальный воротила Уилсон Фиск (Винсент Д'Онофрио) и его воспитанница Майя Лопес (Алаква Кокс). За кадром таскается по судам и вершит правосудие в Адской кухне защитник обездоленных Мэтт Мёрдок в исполнении Чарли Кокса. Кадры с Сорвиголовой светить, к сожалению, пока не спешат.

Кадры из сериала «Эхо»
Теги
ГалереяЭхо
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

8Байкерша Майя Лопес на свежем кадре супергероики «Эхо» 6Paнeный Kингпин и eгo вocпитaнницa нa пocтepe «взpocлoгo» coльникa «Эxo» 20Oкpoвaвлeнный Kингпин в пepвoм тpeйлepe нoвoгo cepиaлa Marvel

Тоже интересно

0Heдeля cepиaлoв нa KГ — глaвныe нoвocти 13–19 нoябpя 3Джейсон Стэйтем ради «Пчеловода» подружился с пчёлами (фото) 24Эмбep Xёpд: «Джeйcoн Moмoa xoтeл, чтoбы мeня yбpaли из „Aквaмeнa 2“» 0Глaвнaя пapa cepиaлa нa cвeжeм кaдpe втopoгo ceзoнa «Лoки» 2«Oпacнocть в мoём cepдцe» — пoлнoцeнный тpeйлep втopoгo ceзoнa кoмeдийнoй poмaнтики

Далее на КГ

6
Брэдли Купер и Кристиан Бэйл сыграют лучших друзей — агентов ЦРУ и КГБ
 0
Тизер «Спецагента Арчера» обещает эпическую финальную миссию
 1
Шарлиз Терон и Дэниэл Крэйг сыграют воров в триллере «форсажного» режиссёра
 10
Джейсон Стэйтем никогда не будет играть супергероя
 0
KГ игpaeт: Игpoвoй кoллaж № 121 (Game Pass Edition)
 2
«Скрежет металла» получил второй сезон (видео)
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 597: «Наполеон», «Немая ярость» Джона Ву, «Онегин» Сарика Андреасяна и мелодрама для старпёров
 0
«Сасаки и Пи-тян» — новый трейлер и дата выхода не совсем классического исекая
 0
«Пyтeшecтвиe пo дpyгoмy миpy пoд пpeдвoдитeльcтвoм Лyны» — второй промо-ролик продолжения исекая о приключениях призванного стать героем
 0
Охота продолжится в Monster Hunter Wilds
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Cильвecтp Cтaллoнe coжaлeeт, чтo нe cнял кyльтoвyю «Koбpy» личнo
 
Второй сезон «Что если?» от Marvel порадует зрителей графиком выхода серий
 
Кейт Миддлтон и принц Уильям на свежем постере финала «Короны»
 
Кино Укpacть caмoлёт! Apмия вopoв Keвинa Xapтa в oчepeднoм пpoxoднякe oт Netflix (тpeйлep)
 
Кино «Плoxиe пapни 4» бyдyт пpaктичecки кoмeдиeй — peжиccёpы ждyт вaшeгo cмexa
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 597: «Наполеон», «Немая ярость» Джона Ву, «Онегин» Сарика Андреасяна и мелодрама для старпёров
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 503: Fuck You Money
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 525: Цыганский барбершоп
 
1Ноль кадров в секунду – 502: Герои меча и порева
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 596: «Вася не в себе», новые «Голодные игры», «Крик 7» теряет актрис, «Лео», «Красные комнаты»
 
2ЕВА – 557: (Не)правдоподобная реальность
 
1Телеовощи – 524: Вызовите геодезист-мена
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 595: «Капитан Марвел 2», «Создатель» Гapeта Эдвapдcа, «Maдaм Пayтина», высказывания Pидли Cкoттa
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru