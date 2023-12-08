Кингпин и его подопечная на свежем кадре из «Эхо»

Профильный журнал Total Film спешит порадовать зрителей свежим — эксклюзивным — кадром из мини-сериала «Эхо». Зачинатель линейки «взрослых» экранных комиксов Marvel Spotlight приходится спин-оффом «Соколиному глазу» и покажет все свои пять эпизодов в начале следующего года — 10 января.

Ну а на свежем снимке — криминальный воротила Уилсон Фиск (Винсент Д'Онофрио) и его воспитанница Майя Лопес (Алаква Кокс). За кадром таскается по судам и вершит правосудие в Адской кухне защитник обездоленных Мэтт Мёрдок в исполнении Чарли Кокса. Кадры с Сорвиголовой светить, к сожалению, пока не спешат.