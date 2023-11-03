Окровавленный Кингпин в первом трейлере нового сериала Marvel

Может быть в Marvel и думают, как исправить то, что уже наворотили, но пока продолжают кормить зрителей тем, что есть — не пропадать же добру. Вот, например, сериал-сольник первой глухой супергероини из коренных американцев «Эхо», которая и в «Соколином глазе» не была особо нужна.

Сериал попытается вытянуть на своих могучих плечах Винсент Д'Онофрио, который вернётся к роли Кингпина — есть подозрение, что не поможет. Обещали туда завезти и Сорвиголову Чарли Кокса, которого даже видно в трейлере (если очень приглядеться). Главная же звезда проекта, несомненно, Алаква Кокс, со всеми отсюда вытекающими.

«Эхо» выйдет на Disney+ уже 10 января.