Спин-офф «Соколиного глаза» про Эхо получил новый логотип (фото)

Не так давно сольный сериал «Эхо», отпочковавшийся от рождественсокго пркилючения «Соколиный глаз», обновил свою дату выхода. Премьера мини-сериала с Алаквой Кокс в заглавной роли состоится 24 января. А теперь, видимо, самое время обновить логотип.

В сети появилось новое лого шестисерийного марвеловского проекта — всё из себя минималистичное и урбанистическое. Должно быть, оно лучше соответствует духу истории о Майе Лопес. Нам сказать сложно — мы не единого кадра из сериала пока не видели.