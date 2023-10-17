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Интерактивный сериал Silent Hill: Ascension добрался до премьеры с трейлером

Сейчас издательство Genvid в мыле заканчивает последние подготовления к скорой премьере Silent Hill: Ascension — интерактивного анимированного хоррора, в котором зрители будут влиять на сюжет каждой еженедельной серии.

Сюжет вертится вокруг загадочного убийства в городке Хоупс-Джанкшен, а также таинственной смерти в норвежской рыбацкой деревне Стилледален. Задействованные персонажи должны разгадать мистические тайны, и, быть может, их путь приведет их прямиком в один известный туманный городок.

В Silent Hill: Ascension можно будет поиграть со своих телефонов (через приложение), в браузере, через телевизоры Bravia от Sony, а также через приложение Sony Pictures Core для PS4 и PS5.

Старт шоу — 31 октября.

Теги
Сайлент Хилл: ВознесениеSilent Hill: Ascension
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