 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Мила Кунис не появится в «Фантастической Четвёрке», но точно знает, кто там будет «Реинкарнации безработного 3» — новый трейлер, сэйю и точная дата выхода важного исекая Мрачный тизер «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе — первый взгляд на Леонардо Дикаприо и Брендана Фрейзера Крис Пратт готов продолжать играть Звёздного Лорда после ухода Джеймса Ганна «Магическая битва» — новый трейлер арки «Тайная проверка / Преждевременная смерть» из второго сезона
• • •
 
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
71

Сюжетный трейлер хоррор-шоу Silent Hill: Ascension

Был период, когда игры серии Silent Hill не выходили совсем. Что ж, скоро бы будем вспоминать его с тоской, ведь в ближайшее время нас всех завалят релизами. Одним из таких станет Silent Hill Ascension — совместная разработка американских студий Genvid, Bad Robot, dj2 Entertainment и канадской Behaviour Interactive.

Визуально Silent Hill: Ascension напоминает проекты последней упомянутой студии, авторов Dead by Daylight — работа со светом и окружением точно такая же, разве что модельки персонажей получше (их делали американцы).

Ну а в целом Silent Hill: Ascension представляет собой сюжетно ориентированный хоррор-кинофильм, события в котором будут зависеть от голосования зрителей. Все результаты голосования закрепляются, и выбор направления сюжета становится единственным и каноничным. Эпизоды будут выходить каждый день, игроки смогут присоединиться к голосованию в любое время, а полученные серии отправляются в киноархив проекта

Теги
ВидеоSilent Hill AscensionKonamiBehaviour InteractiveHorror
Комментарии

Ещё на эту тему

10Ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» нашёл женщину, из-за которой будет страдать главный герой 29«Возвращение в Сайлент Хилл» обзавелось описанием сюжета и актёром на главную роль 12Как создавался трейлер Silent Hill f 9Ремейк Silent Hill 2 почти готов, фанатам надо лишь немного подождать 3Silent Hill: Townfall — таинственная новая часть культового франчайза от авторов Observation

Тоже интересно

0Marvel представляет новых богов и изменяет свою космическую реальность 37Чёрная Ариэль рассказала, почему новая «Русалочка» лучше оригинала 11«Аватар 3» и его локации — на концепт-артах «Пути воды» засветились новые регионы Пандоры (фото) 15Том Круз и невозможно красивые женщины на кадрах экшена «Миссия невыполнима 7» 9Как звезда «Американской истории ужасов» спасла Педро Паскаля от голодной смерти

Далее на КГ

0
«Ублюдок: Адский реквием» — новый тизер продолжения тяжелометаллического приключения в постапокалипсическом мире меча и магии
 0
Доктор Осьминог станет японской школьницей в манге «Человек-паук: Девочка-осьминог»
 1
Провалившийся фильм «Гипнотик» с Беном Аффлеком вышел в цифре
 3
Марго Робби не смогла заполучить Галь Гадот на роль Барби
 6
Аватары показывают свои способности в отрывке из мультфильма «Стихии»
 2
«Восхождение в тени 2» — трейлер и дата выхода продолжения исекая про серого кардинала с синдромом восьмиклассника
 1
Джейсон Стэйтем запрещает себя есть на кадре из «Мег 2»
 0
«Ген искусственного интеллекта» — новый тизер научно-фантастического аниме про взаимоотношения людей и андроидов
 1
«Хельк» — трейлер и новые подробности аниме про героя-человека, который не любит людей
 14
Свершилось! Появилась самая идиотская критика диснеевской «Русалочки»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Глаза, полные боли: Идрис Эльба на персонажном постере фильма «Лютер: Падшее солнце»
 
Кино «Пустая трата времени» — Элизабет Олсен не понимает, почему должна сама исполнять трюки в Marvel
 
Кино «Были разговоры» — Братья Руссо могли снять «Звёздные войны» вместе с Кевином Файги
 
Кино Геи-ковбои Педро Паскаль и Итан Хоук в вестерне от Педро Альмодовара (фото)
 
Кино «Есть ещё истории о Стиве Роджерсе» — Крис Эванс рассказал, вернётся ли он к роли Капитана Америки
 
Лучший друг Винни-Пуха получит собственный сериал с рейтингом R
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 498: Почти без принуждения
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 569: Итан Хант против Тайлера Рейка, новый фильм Романа Каримова, финский грайндхаус «Бессмертный»
 
0Ноль кадров в секунду – 475: Шкаф-подосиновик
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9ЕВА – 530: Ловля на трупца
 
5Телеовощи – 497: Голограмма никогда не откажет
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 568: «Air: Большой прыжок», «Переводчик» Гая Ричи, ещё один «Форсаж», сиквел «Чумовой пятницы»
 
0Ноль кадров в секунду – 474: ПокеСамурай
 
3ЕВА – 529: Ментальный динозавр и Богиня-наваляша
 
0Телеовощи – 496: Великий мотиватор
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru