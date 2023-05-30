Сюжетный трейлер хоррор-шоу Silent Hill: Ascension

Был период, когда игры серии Silent Hill не выходили совсем. Что ж, скоро бы будем вспоминать его с тоской, ведь в ближайшее время нас всех завалят релизами. Одним из таких станет Silent Hill Ascension — совместная разработка американских студий Genvid, Bad Robot, dj2 Entertainment и канадской Behaviour Interactive.

Визуально Silent Hill: Ascension напоминает проекты последней упомянутой студии, авторов Dead by Daylight — работа со светом и окружением точно такая же, разве что модельки персонажей получше (их делали американцы).

Ну а в целом Silent Hill: Ascension представляет собой сюжетно ориентированный хоррор-кинофильм, события в котором будут зависеть от голосования зрителей. Все результаты голосования закрепляются, и выбор направления сюжета становится единственным и каноничным. Эпизоды будут выходить каждый день, игроки смогут присоединиться к голосованию в любое время, а полученные серии отправляются в киноархив проекта