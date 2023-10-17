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Mortal Kombat 1 — трейлер Омни-мэна

Можно долго рассуждать, насколько плохо удались студии NetherRealm скин Ван Дамма для Джонни Кейджа или Нитара в исполнении Меган Фокс, но в целом ребята явно знают толк в фансервисе.

Богатый на приветы из других франчайзов поток DLC-бойцов к Mortal Kombat 1 стартует уже в ноябре, когда к ростеру присоединится Омни-мэн из мультсериала «Неуязвимый» (и одноимённого комикса-первоисточника тоже, но в первую очередь из сериала — не зря же на роль вернули Джей Кей Симмонса). И дебютный трейлер этого сериала даёт понять, что авторы провели необходимые изыскания: его добивания взяты прямиком из культовых сцен первоисточника.

Теги
ВидеоMortal Kombat 1
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