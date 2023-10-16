«Американские истории ужасов» готовы вскормить ваши страхи в трейлере второго сезона

Хоррор-франчайз Райана Мёрфи продолжает пичкать аудиторию жуткими историями разной степени убедительности. Стараниями кабельного канала FX в сети появился полноценный трейлер второго сезона побочной антологии ужасов «Американские истории ужасов», который выпустит своих жутких тараканов на экраны 26 октября.

Схема традиционная — каждый эпизод (их во втором сезоне всего четыре) во своим актёрским составом расскажет отдельную жуткую историю на ту или иную тему. К слову, в трейлере мелькают знакомые лица — в одной из серий снялась Эмили Браунинг.