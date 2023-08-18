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«Американские истории ужасов» анонсировали новые эпизоды (постер)

У долгоиграющей хоррор-антологии «Американская история ужасов» имеется слабо от неё отличимый спин-офф «Американские истории ужасов», и он возвращается на экраны вместе с оригинальным сериалом этой осенью. Об этом сообщает свежий постер условного третьего сезона ужастика, который стартует на кабельном канале FX и стриминговом сервисе Hulu 26 октября.

Премьера свежих эпизодов (их будет всего четыре) продюсерского проекта Райана Мёрфи приурочена к празднованию Хэллоуина. Описание сюжетов отсутствует, но главное и так всем известно — сюжеты эти будут я в обязательном порядке пугающими.

Постеры сериала «Американские истории ужасов»
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Источник фотографий: Depositphotos

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