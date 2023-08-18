Дэвид Теннант на свежем кадре из юбилейного спецэпизода «Доктора Кто»

В перерывах между лобзаниями со своим лучшим другом Майклом Шином Дэвид Теннант успел вернуться в легендарную фантастическую серию «Доктор Кто», которая, впрочем, тоже успела превратиться в инклюзивный балаган, а с возвращением во франчайз Рассела Т. Дэвиса там начнётся самое ЛГБТ-интересное. И вот вам очередной кадр с его Доктором, но уже в Четырнадцатом воплощении. И выглядит Повелитель Времени так, будто заглянул в светлое будущее серии.

Персонаж Теннанта появится в спецвыпусках, приуроченных к 60-летию франчайза. Пятнадцатого сыграет Шути Гатва. В компаньонки ему определили Руби Сандэй, которую играет Милли Гибсон.