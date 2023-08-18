 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новый золотой костюм героя Джейсона Момоа на свежих материалахматериалах «Авамена 2» Локи бегает по Мисс Минутке на постере второго сезона «Локи» Проклятые борцы Зак Эфрон и Джереми Аллен Уайт на новом кадре из драмы «Железный коготь» Immortals Fenyx Rising, видимо, никогда не станет франчайзом
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
309

Дэвид Теннант на свежем кадре из юбилейного спецэпизода «Доктора Кто»

В перерывах между лобзаниями со своим лучшим другом Майклом Шином Дэвид Теннант успел вернуться в легендарную фантастическую серию «Доктор Кто», которая, впрочем, тоже успела превратиться в инклюзивный балаган, а с возвращением во франчайз Рассела Т. Дэвиса там начнётся самое ЛГБТ-интересное. И вот вам очередной кадр с его Доктором, но уже в Четырнадцатом воплощении. И выглядит Повелитель Времени так, будто заглянул в светлое будущее серии.

Кадры из сериала «Доктор Кто»

Персонаж Теннанта появится в спецвыпусках, приуроченных к 60-летию франчайза. Пятнадцатого сыграет Шути Гатва. В компаньонки ему определили Руби Сандэй, которую играет Милли Гибсон.

Теги
ГалереяДоктор Кто
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

2Новая звуковая отвёртка Четырнадцатого Доктора в свежем промо «Доктора Кто» 5Доктора и их компаньонки на свежих постерах «Доктора Кто» 6Модный Доктор Шути Гатва на свежем кадре из «Доктора Кто»

Тоже интересно

19Никита Ефремов преподаёт в колонии — первые кадры из драмеди «Крутая перемена» 8Новые «Мстители», «Дэдпул 3» и остальные фильмы Marvel сменили даты выхода 2«Монахиню-воина» воскресили на третий сезон 30Геральт дерётся c чародеем в отрывке из третьего сезона «Ведьмака» 3Издательство Titan Comics показало горячие обложки третьего выпуска Heat Seeker: A Gun Honey Series

Далее на КГ

6
Disney опять опозорится! Сын режиссёра «Белоснежки и семи гномов» раскритиковал экранизацию с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот
 2
«Перси Джексон и Олимпийцы» решился на первый тизер
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 581: «Элементарно», «Без обид», шпионский боевик с Галь Гадот, провалы Disney
 0
Сценаристка Мария Лловет дебютирует в Image серией фривольных комиксов Crave
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 487: Титаны со штанами
 0
Резня началась в релизном трейлере The Texas Chainsaw Massacre
 0
«Блю Лок — Эпизод Наги» — тизер и дата выхода полнометражного спин-оффа популярного спокона
 0
Очень дикий запад в релизном трейлере Red Dead Redemption
 17
Провальный ужастик «Последнее путешествие „Деметры“» очень быстро выйдет в цифре
 13
Режиссёр «Отряда самоубийц» признал вину за внешний вид Джокера Джареда Лето
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Создатель «Вавилона-5» Дж. Майкл Стражински возвращается в комиксы c мощным триллером o мести
 
Кино Это не жалкие букашки: Трент Резнор и Аттикус Pocc стали композиторами новых «Черепашек-ниндзя»
 
Игры Меняй мир под себя в 3D-платформере Ruffy and the Riverside
 
Аниме «Я выживу c помощью зелий!» — дата выхода и новый тизер аниме, в котором все пьют зелья
 
Издательство Dynamite показало первые страницы приквела культового мультфильма «Огонь и Лёд»
 
Игры Учимся ходить в Baby Steps от автора Getting Over It
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
+Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 581: «Элементарно», «Без обид», шпионский боевик с Галь Гадот, провалы Disney
 
0Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
 
 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 509: Четырёхмерный «Форсаж»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 580: Миллиард «Барби», «Астрал 5», «Сквозь время», «Дыхание» Романа Каримова и снова про «Каху»
 
3Ноль кадров в секунду – 486: Из Судакова
 
 
7ЕВА – 541: Я (не) выбираю тебя!
 
1Телеовощи – 508: Самое тупое желание
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 579: «Русалочка», «Круче некуда», безумный Ник Кейдж, причины и последствия забастовок
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru