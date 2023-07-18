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СЕРИАЛЫ
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Доктора и их компаньонки на свежих постерах «Доктора Кто»

Свежие спецпизоды, выход которых приурочен к грандиозному 60-летнему юбилею «Доктора Кто», обзаводятся новыми промо-материалами. В сети опубликованы персонажные постеры с ключевыми персонажами грядущих серий, чьи точные даты выхода пока не сообщаются. Истории о новых инкарнациях Повелителя Времени генерирует шоураннер Рассел Т. Дэвис, вернувшийся во франчайз после ухода Криса Чибнелла.

По персональному плакату получили Четырнадцатый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта и его компаньонка Донна Ноубл (Кэтрин Тейт), а также Пятнадцатый Доктор Шути Гатва и его спутница Руби Сандэй (Милли Гибсон).

Постеры сериала «Доктор Кто» Постеры сериала «Доктор Кто» Постеры сериала «Доктор Кто» Постеры сериала «Доктор Кто»
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Комментарии (2)

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Подкасты
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