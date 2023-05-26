Преемственность как она есть — Билли Пайпер поддержала новую Роуз «Доктора Кто»

Всё же Доктор и Роуз Тайлер очень похожи. Пока одна живёт в параллельном мире с его клоном и не особо об этом переживает, в основной вселенной Повелитель Времени тоже без Роуз не остался. В грядущих спецвыпусках «Доктора Кто» вернётся Дэвид Теннант в образе Четырнадцатого Доктора и появится новая Роуз в исполнении Ясмин Финни.

В свежем выпуске журнала «Доктор Кто» героиня представлена на обложке.

В официальном аккаунте сериала в комментариях к посту Билли Пайпер (Роуз первых сезонов перезапуска «Доктора Кто») поддержала Ясмин Финни. Преемственность как она есть.

Словом, прекрасная новая эра «Доктора Кто» неумолимо приближается к нам. Премьера спецэпизодов с Дэвидом Теннантом пройдёт в ноябре, а новые серии с Пятнадцатым Доктором Шути Гатвой начнут выходить в декабре.