Дэвид Тенант в компании транса в трейлере спецэпизодов «Доктора Кто»

В честь 60-летия франчайза фантастическая телевизионная эпопея «Доктор Кто» в этом году разживётся целой серией спецэпизодов. В них к роли Доктора (в его Четырнадцатой ипостаси) вернётся Дэвид Теннант. Компанию ему составит прежняя боевая подруга Донна в исполнении Кэтрин Тейт. Остальные персонажи — новые. И парочка из них засветилась в трейлере, посвящённом специальным эпизодам.

Вернувшийся в проект шоураннер Рассел Т. Дэвис впихнул в повествование трансгендера Ясмин Финни — прикидывающийся девочкой паренёк сыграет трансгендера Роуз. Ну а Нил Патрик Харрис перевоплотится в злодея.