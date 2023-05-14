Мэгги и Ниган выживают на свежих кадрах «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Непримиримые (ну, почти) враги Мэгги (Лорен Коэн) и Ниган (Джеффри Дин Морган) отправятся этим летом в смертельно опасное путешествие в запруженный ходячими мертвецами Манхэттен. К премьере активно готовится мини-сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Свежий спин-офф «Ходячих мертвецов» стартует 18 июня.

Вышедший на днях полноценный трейлер проекта дарит неплохое представление о том, что ожидает зрителей в истории одного путешествия. В числе прочего засветили жуткие гибриды зомби.