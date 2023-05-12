Ниган и Мэгги против зомби-гибридов в трейлере «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Новые мертвецы, новые враги и каменные дебри заброшенного Нью-Йорка. Кабельный канал AMC презентовал полноценный трейлер свежего спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Город мёртвых». Главные герои очереднй истории о выживании — Мэгги (Лорен Коэн) и Ниган (Джеффри Дин Морган).
Заклятые враги объединятся ради вынужденной миссии по спасению сына Мэгги, которого украл какой-то сумасшедший злодей.
И основной постер с главными героями, мудро советующий держать своих врагов поближе к телу:
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