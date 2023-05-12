 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Блэйд» не вывез забастовки сценаристов, а «Дэдпул 3» и «Громовержцы» пока не пострадали Хорошие парни против хороших парней в новом трейлере «Человека-паука: Паутины вселенных» Знойная Сальма Хайек, испуганный Аарон Пол и остальные на свежих кадрах «Чёрного зеркала» Вместо Дэйзи Ридли в новых «Звёздных войнах» могла сыграть Хелен Миррен Состоялась церемония награждения победителей премии MTV Movie & TV Awards
• • •
 
СЕРИАЛЫ
64

Ниган и Мэгги против зомби-гибридов в трейлере «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Новые мертвецы, новые враги и каменные дебри заброшенного Нью-Йорка. Кабельный канал AMC презентовал полноценный трейлер свежего спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Город мёртвых». Главные герои очереднй истории о выживании — Мэгги (Лорен Коэн) и Ниган (Джеффри Дин Морган).

Заклятые враги объединятся ради вынужденной миссии по спасению сына Мэгги, которого украл какой-то сумасшедший злодей.

И основной постер с главными героями, мудро советующий держать своих врагов поближе к телу:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Мёртвый город
Комментарии

Ещё на эту тему

1Ниган и Мэгги страстно воссоединяются в свежем тизере «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на игру Age of Wonders 4 29В новой «Русалочке» исправили песню Kiss the Girl, чтобы принц Эрик не выглядел насильником 2«Терраса кафе богинь» — полноценный трейлер и дата выхода гаремной романтики с банальной завязкой 2Начало семейной одержимости в отрывке «Восстания зловещих мертвецов» 1Легендарный художник Алекс Росс воздал должное комиксу про Людей Икс и Мстителей

Далее на КГ

0
Бен Барнс соблазняет Сальму Хайек на кадрах из «Чёрного зеркала»
 0
Привет «Бриджертонам» на свежих кадрах из «Доктора Кто»
 0
Кот-паук показывает Майлзу Моралесу настоящую паучью силу в новом трейлере «Человека-паука: Паутины вселенных»
 3
Скарлетт Йоханссон рассказала о переломном моменте своей карьеры
 1
Грядёт битва в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»
 1
«Контроль за животными» с Джоэлом Макхэйлом получил второй сезон
 0
«Праведные Джемстоуны» продолжают отжигать в тизере третьего сезона
 0
Трейлер «Гремлинов: Тайн могвая» напоминает о трёх главных правилах
 0
Производство второго сезона «Разделения» приостановлено из-за забастовки сценаристов
 0
Издательство Marvel показало как Мэри Джейн получила свои сверхспособности
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Marvel обещает самое шокирующее событие в истории Человека-паука после смерти Гвен Стейси
 
Кино Оптимус Прайм, Бамблби и Мираж в свежем тизере «Трансформеров: Восхождения звероботов»
 
Приквел «Джона Уика» с Мэлом Гибсоном получил дату выхода
 
Игры Официально: добавление в Game Pass портит продажи играм
 
Marvel выдало симбиоту Карнажу странного нового носителя
 
Кино «Аватар 2» Джеймса Кэмерона ворвался в тройку самых кассовых фильмов в истории
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
4ЕВА
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 113: Студия Arkane
 
 
1Телеовощи – 494: Гинеколог Ван Дамм
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru