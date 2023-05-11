 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Bethesda выкатила системные требования и премьерный трейлер Redfall «Братья Супер Марио в кино» супербыстро выйдут на домашнем видео Карнаж раскрывает неожиданную разницу между Питером Паркером и Майлзом Моралесом Вышел первый тизер «Дюны 2» «Оппенгеймер» Нолана показал взрывной постер и свежий кадр
• • •
 
СЕРИАЛЫ
176

«Праведные Джемстоуны» продолжают отжигать в тизере третьего сезона

Сумасшедшее семейство телевизионных проповедников-шарлатанов возвращается. Стриминговый сервис Max опубликовал тизер третьего сезона сатирической комедии Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны». Свежие эпизоды начнут выходить 18 июня.

В третьем сезоне выстроившие целую медиаимперию телеевангелисты продолжат воевать с конкурентами за право считаться лучшими в деле монетизации веры.

Помимо Макбрайда в сериале снимаются Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс, и Уолтон Гоггинс и Эрик Робертс. В треьем сезоне также появятся Стивен Дорфф, Стивен Зан и Ши Уигхэм.

Теги
ВидеоПраведные Джемстоуны
Комментарии

Ещё на эту тему

9«Настоящий детектив» про женщин, «Воин» и многие другие в сборном трейлере HBO Max 2023

Тоже интересно

10Чудо-женщина в гражданском, Лоис Лейн и молодой Кларк Кент — фото команды мечты от Зака Снайдера 14Хью Джекман снова в тренажёрке — готовится к весеннему старту съёмок «Дэдпула 3» (фото) 0Рецензия и отзывы на сериал «Мандалорец» 11«Кадр за кадром» — «30 дней ночи» (30 Days of Night, 2007) 23Непрофессиональна и токсична: голливудский продюсер раскритиковал звезду «Уэнсдэй» Дженну Ортегу

Далее на КГ

0
Трейлер «Гремлинов: Тайн могвая» напоминает о трёх главных правилах
 0
Производство второго сезона «Разделения» приостановлено из-за забастовки сценаристов
 0
Издательство Marvel показало как Мэри Джейн получила свои сверхспособности
 0
Супермена ей мало: Харли Квинн случайно убила и Флэша, причём весьма ироничным образом
 6
Моника Беллуччи планирует сыграть жену титульного персонажа в «Битлджусе 2»
 1
Шуга из BTS захватывает лидерство в мировых рэп-чартах
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Переводчик»
 0
Дженни из Blackpink посетит Каннский кинофестиваль
 0
«Воины Пограничья: Бронированный демон» — анонс спин-оффа меха-сериала про освобождение Японии
 1
«Телепат звёздной пыли» — дата выхода аниме про девочек, которые трогают друг друга за лобики
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Мозголомный триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком официально выйдет в отечественном прокате
 
Игры Поддержка Cities: Skylines заканчивается с дополнением Hotels & Retreats
 
Кино «Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 
Парни из Enhypen играют на контрасте (много фото)
 
Европейские комиксы на русском: обзор двух томов BD «Метабароны» от Fanzon
 
КиноИгрыАниме «Скотт Пилигрим: Аниме» возвращает актёров из фильма Эдгара Райта
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
4ЕВА
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 113: Студия Arkane
 
 
1Телеовощи – 494: Гинеколог Ван Дамм
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru