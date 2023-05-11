«Праведные Джемстоуны» продолжают отжигать в тизере третьего сезона

Сумасшедшее семейство телевизионных проповедников-шарлатанов возвращается. Стриминговый сервис Max опубликовал тизер третьего сезона сатирической комедии Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны». Свежие эпизоды начнут выходить 18 июня.

В третьем сезоне выстроившие целую медиаимперию телеевангелисты продолжат воевать с конкурентами за право считаться лучшими в деле монетизации веры.

Помимо Макбрайда в сериале снимаются Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс, и Уолтон Гоггинс и Эрик Робертс. В треьем сезоне также появятся Стивен Дорфф, Стивен Зан и Ши Уигхэм.