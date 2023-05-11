 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон и остальные фигуранты «Секретного вторжения» на свежем промо-арте Мстители соберутся, чтобы помочь Крису Эвансу в его сложных отношениях с Аной де Армас Барри Аллен прощается со зрителями на постере финальной серии «Флэша» Нейросеть создала трейлер «Звёздных войн» в стиле Уэса Андерсона По сериалу «Разочарование» Мэтта Гроунинга выйдет комикс объёмом свыше 500 страниц
• • •
 
СЕРИАЛЫ
270

Трейлер «Гремлинов: Тайн могвая» напоминает о трёх главных правилах

Правила безопасности, которые надобно соблюдать владельцам могвая, остались в неприкосновенности. В сети появились постер и трейлер мультсериала «Гремлины: Тайны могвая». Анимационный приквел культовых «Гремлинов» стартует на цифровой платформе MAX уже довольно скоро — 23 мая.

События разворачиваются в 20-х годах прошлого века в Шанхае. Это история о юности мистера Винга — пожилого продавца из китайского магазинчика, у которого отец главного героя в первом фильме приобрёл могвая. Сэм Винг и его маленький пушистый приятель Гизмо вместе с уличной воровкой Эль отправятся в опасное путешествие, чтобы вернуть могвая его семье и отыскать легендарное сокровище. Главные враги героев — жадный до власти промышленник и его растущая армия злобных гремлинов.

И постер:

Постеры сериала «Гремлины: Тайны могвая»
Теги
ВидеоГремлины: Тайны могвая
Комментарии

Ещё на эту тему

2Пингвин и София Фальконе на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото) 33«Гарри Поттер» официально станет сериалом с Джоан Роулинг в продюсерах 10Джоди Фостер ведёт морозное расследование в тизере четвёртого сезона «Настоящего детектива»

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на сериал «Король и Шут» 1В ремейке Resident Evil 4 отвратительный дождь — это признают авторы 1«Килл Блю» — стартовала новая манга про убийцу от автора «Баскетбола Куроко» 1Девушки из NewJeans стали почётными послами Сеула 28Белла Рэмси ответила на критику образа Элли в сериале «Одни из нас»

Далее на КГ

0
Производство второго сезона «Разделения» приостановлено из-за забастовки сценаристов
 0
Издательство Marvel показало как Мэри Джейн получила свои сверхспособности
 0
Супермена ей мало: Харли Квинн случайно убила и Флэша, причём весьма ироничным образом
 6
Моника Беллуччи планирует сыграть жену титульного персонажа в «Битлджусе 2»
 1
Шуга из BTS захватывает лидерство в мировых рэп-чартах
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Переводчик»
 0
Дженни из Blackpink посетит Каннский кинофестиваль
 0
«Воины Пограничья: Бронированный демон» — анонс спин-оффа меха-сериала про освобождение Японии
 1
«Телепат звёздной пыли» — дата выхода аниме про девочек, которые трогают друг друга за лобики
 0
«Хотя я первый уровень, этот уникальный навык делает меня сильнейшим» — трейлер исекая про лутера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Джеффри Дин Морган крупным планом на съёмках четвёртого сезона «Пацанов»
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 4
 
«Вампиры средней полосы»: новый режиссёр и подробности третьего сезона
 
Игры Карл Маркс против буржуя в ролике Atomic Heart, представляющем умение «Шокер»
 
Реальный панк-рок и сказочный мир в первом трейлере сериала «Король и Шут»
 
Тэян из Big Bang выпустил тизер к песне Shoong
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
4ЕВА
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 113: Студия Arkane
 
 
1Телеовощи – 494: Гинеколог Ван Дамм
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru