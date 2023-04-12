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Джоди Фостер ведёт морозное расследование в тизере четвёртого сезона «Настоящего детектива»

Стриминговый сервис MAX (бывший HBO Max) выкатил свежий атмосферный тизер четвёртого сезона «Настоящего детектива», главные роли в котором играют Джоди Фостер и дебютантка Кали Рейс. Даты выхода у телеглавы с подзаголовком «Страна ночи» пока нет, но премьеру обещают в этом году.

История сосредоточится вокруг детектива Лиз Дэнверс (Фостер), которой вместе с напарницей Эванджелин Наварро (Рейс) предстоит расследовать серию убийств на Аляске — столкнувшись с внутренней тьмой, они докопаются до истины, погребённой под вечным льдом.

Создатель первого и второго сезонов Ник Пиццолатто в проекте не участвует, вместо него трудятся Барри Дженкинс («Лунный свет») и Исса Лопес. В основном актёрском составе также значатся Фиона Шоу и Кристофер Экклстон.

Теги
ВидеоНастоящий детектив
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Источник фотографий: Depositphotos

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