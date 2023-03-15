Начало «Бегущего по лезвию 2099» снимет режиссёр «Игры престолов»

У многосерийного сиквела кинодилогии «Бегущий по лезвию» случилось важное пополнение в творческом коллективе. Сообщается, что первый эпизод неонуарной антиутопии «Бегущий по лезвию 2099» срежиссирует Джеймс Подесва («Игра престолов», «Настоящий детектив»).

На днях ходили слухи, что к главной роли в проекте для видеосервиса Amazon присматривается Джоди Комер, но официального подтверждения эти инсайды пока не получили.

Синопсис будущего сериала по-прежнему исчерпывается одним предложением. Его события развернутся в год, указанный в названии, то бишь после всего, что произошло в полнометражном сиквеле Дени Вильнёва.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Силка Луиза («Сияющие»). Режиссёр культового первого фильма Ридли Скотт состоит в команде исполнительных продюсеров. Производством займутся Scott Free Productions, Alcon Entertainment и Amazon Studios