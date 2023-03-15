«Цитадель» братьев Руссо продлена на второй сезон

Поначалу новости о продлении на второй сезон ещё не стартовавшего «кота в мешке» от братьев Руссо под названием «Цитадель» может удивить, но потом вспоминаешь, что Amazon с закрытыми глазами ещё во время покупки прав наобещал снять несколько сезонов «Колец власти», и больше не удивляешься.

Фантастический шпионский экшен-триллер с Приянкой Чопрой, Ричардом Мэдденом и $ 185 млн, потраченными на первый сезон, успешно продлён. Стоит ли игра свеч, зрители смогут решить для себя только 28 апреля.

Это история чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна (Мэдден) и Нади Сингх (Чопра), которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».

В сериале также снимаются Лесли Мэнвилл, Никки Амука-Бёрд, Тимоти Басфилд и Роланд Мёллер. Шоураннерами и сценаристами выступают Джош Аппелбаум и Андре Немец, а также сценаристы «Венома» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.