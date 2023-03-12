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Ричард Мэдден убеждает Приянку Чопру в том, что она — суперагент в первом отрывке «Цитадели»

Стандартная процедура метания ножей не справилась с амнезией бывшей агентессы. Но всё завершилось благополучно. Стриминговый сервис Amazon выкатил первый отрывок из фантастического экшена «Цитадель» братьев Руссо, где герой Ричарда Мэддена пытается достучаться до героини Приянки Чопры.

Многосерийные приключения суперагентов-напарников на $ 185 млн производственного бюджета начнутся 28 апреля.

Эпичный (по заявлением создателей) шпионский экшен-триллер расскажет историю чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна (Мэдден) и Нади Сингх (Чопра), которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».

Теги
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Источник фотографий: Depositphotos

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