Приянка Чопра и Ричард Мэдден пускаются во все тяжкие в трейлере боевика «Цитадель» братьев Руссо

Вспомни прошлое, чтобы спасти будущее. Если в прошлом ты суперагент, это поможет. Стриминговый сервис Amazon выкатил трейлер масштабного фантастического боевика «Цитадель», на который братья Руссо угрохали $ 185 млн производственного бюджета. Главные роли в сериале играют Ричард Мэдден, Приянка Чопра и Стэнли Туччи.

Премьера проекта — потенциального зачинателя целого франчайза — состоится 28 апреля.

Фантастический шпионский триллер расскажет историю чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна (Мэдден) и Нади Сингх (Чопра), которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».

В сериале также снимаются Лесли Мэнвилл, Никки Амука-Бёрд, Тимоти Басфилд и Роланд Мёллер. Шоураннерами и сценаристами выступают соавторы экшен-триллера «Миссия: Невыполнима 4» Джош Аппелбаум и Андре Немец, а также сценаристы «Венома» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.