Приянка Чопра и Ричард Мэдден на съёмках шпионского триллера от режиссёров «Мстителей: Финала» (закадровые фото)

В прошлом году потоковый сервис Amazon одобрил разработку масштабного многосерийного триллера «Цитадель» с Приянкой Чопрой («Куантико») и Ричардом Мэдденом («Телохранитель») в главных ролях. А недавно в сети появились первые закадровые фото с лондонских съёмок сериала, продюсируемого постановщиками «Мстителей: Финала» братьями Руссо.

Создатели обещают целый франчайз, куда будут входить сериалы, снимаемые для отдельных стран местными отделениями стримингового сервиса. Помимо американской версии свои истории должны появиться в Мексике, Италии и Индии. Пока неизвестно, как изменились первоначальные планы в связи с пандемией. О сюжете по-прежнему известно крайне мало: это международный шпионский экшен-триллер, события которого разворачиваются по всему миру.

Сценаристами и исполнительными продюсерами выступают соавторы экшен-триллера «Миссия: Невыполнима 4» Джош Аппелбаум, Андре Немец, а также сценаристы кинокомикса «Веном» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.