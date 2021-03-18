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Первоисточник: www.gotceleb.com Прямая ссылка на новость:

Приянка Чопра и Ричард Мэдден на съёмках шпионского триллера от режиссёров «Мстителей: Финала» (закадровые фото)

В прошлом году потоковый сервис Amazon одобрил разработку масштабного многосерийного триллера «Цитадель» с Приянкой Чопрой («Куантико») и Ричардом Мэдденом («Телохранитель») в главных ролях. А недавно в сети появились первые закадровые фото с лондонских съёмок сериала, продюсируемого постановщиками «Мстителей: Финала» братьями Руссо.

Промо-арт сериала «Цитадель» Промо-арт сериала «Цитадель» Промо-арт сериала «Цитадель»

Создатели обещают целый франчайз, куда будут входить сериалы, снимаемые для отдельных стран местными отделениями стримингового сервиса. Помимо американской версии свои истории должны появиться в Мексике, Италии и Индии. Пока неизвестно, как изменились первоначальные планы в связи с пандемией. О сюжете по-прежнему известно крайне мало: это международный шпионский экшен-триллер, события которого разворачиваются по всему миру.

Промо-арт сериала «Цитадель» Промо-арт сериала «Цитадель» Промо-арт сериала «Цитадель» Промо-арт сериала «Цитадель»

Сценаристами и исполнительными продюсерами выступают соавторы экшен-триллера «Миссия: Невыполнима 4» Джош Аппелбаум, Андре Немец, а также сценаристы кинокомикса «Веном» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.

Теги
ЦитадельAmazon
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