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Морейн Дамодред в исполнении Розамунд Пайк засветилась в первом промо «Колеса времени»

Потоковый сервис Amazon опубликовал первый официальный промо-ролик многосерийного фэнтези «Колесо времени» с целым кадром из сериала. Да, видео длится всего пять секунд, но если не моргать, в нём можно увидеть (и даже услышать!) Морейн Дамодред в исполнении Розамунд Пайк.

Морейн является одним из главных персонажей экранизации. Представительница могущественного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие в окружении необычных спутников, в одном из которых Морейн стремится распознать избранного, которому предначертано спасти или погубить мир.

Сериалом заведует шоураннер Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). Помимо Пайк в актёрском составе значатся Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак, Софи Оконедо и другие.

Теги
ВидеоКолесо времениAmazonМорейн дамодредПромоРозамунд пайк
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