Свежий тизер «Колеса времени» показывает, как создавали меч Ранда ал’Тора

Официальный твиттер-аккаунт многосерийного фэнтези «Колесо времени» по культовым романам Роберта Джордана представил путь одного очень важного меча от книжного описания до экранного воплощения. Поклонники литературного первоисточника уже догадались, что создатели тизерят появление в сериале клинка Ранда ал’Тора (Йоша Страдовски).

Вдобавок шоураннер сериала Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»), пообщавшись с аудиторией в «Твиттере», рассказал о своём подходе к адаптации литературного первоисточника:

Мы рассматриваем наш проект как адаптацию всей книжной серии, а не какой-то отдельной книги, поэтому, надеюсь, первый сезон будет выглядеть как экранизация всего цикла «Колесо времени», а не только [первого тома] «Око мира».

Премьера эпического фэнтези состоится в следующем году на потоковом сервисе Amazon.