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Первый тизер «Колеса времени» позволил услышать героев сериала

Официальный аккаунт многосерийного фэнтези «Колесо времени» опубликовал первый аудиотизер сериала с голосами персонажей, но на реальные кадры из экранизации пока поскупился. В качестве визуального сопровождения использован стилизованный анимированный символ Айз Седай. Премьеру сериала по культовым романам Роберта Джордана обещают в следующем году.

В центре первого сезона окажется Морейн Дамодред из могущественного ордена Айз Седай, отправившаяся в опасное путешествие в окружении необычных спутников, в одном из которых Морейн стремится распознать избранного, которому предначертано спасти или погубить мир.

В проекте видеосервиса Amazon снимаются Розамунд Пайк, Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак, Софи Оконедо и другие. Шоураннером и главным сценаристом выступает Рейф Джадкинс.

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Колесо времени
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