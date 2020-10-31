Одетт Эннэйбл из «Банши» сыграет подругу техасского рейнджера Джареда Падалеки в ремейке «Крутого Уокера»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У приключенческого боевика «Уокер» приятное пополнение — в кастинг-лист сериала The CW записалась Одетт Эннэйбл («Банши», «Супергёрл»). Перезапуск культового «Крутого Уокера: Правосудия по-техасски» Чака Норриса стартует 21 января. Титульную партию, как известно, исполняет Джаред Падалеки («Сверхъестественное»).

Главный герой экшена — рейнджер Корделл Уокер, вдовец с двумя детьми, вернувшийся в родной город Остин после двух лет работы под прикрытием. Как выясняется, дома тоже очень неспокойно. Вместе с напарницей крутой рейнджер примется воевать с преступностью и вершить правосудие, руководствуясь собственным кодексом чести. Эннэйбл сыграет Джери — работницу бара в Остине, давнюю знакомую Уокера и его покойной жены Эмили (Женевьев Падалеки).

В сериале снимаются ещё Линдси Морган, Кигэн Аллен и Митч Пиледжи. Сценарий пилота написала Анна Фрике («Доблесть»). Падалеки также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Дэном Лином («Смертельное оружие»).