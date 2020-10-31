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Найди монстра — первый взгляд на чудовищ из второго сезона «Ведьмака»

Netflix решил напомнить, что уже скоро нас ждёт второй сезон едва ли не главного его хита — фэнтезийной саги «Ведьмак» с Генри Кавиллом (не то чтобы регулярно сливаемых фото было недостаточно). Потоковый сервис опубликовал весьма забавное и бодрое видео со всеми монстрами Геральта (Geralt's Monster Mash), и всё бы ничего, если бы помимо хорошо знакомых отрывков из первого сезона туда не попала парочка свежих — из продолжения. Смотрите внимательно и не вздумайте моргать:

Если всё-таки моргнули, рекомендуем пересмотреть 15-ю и 31-ю секунды ролика.

Во втором сезоне «Ведьмака» к своим ролям помимо Кавилла уже точно вернутся замеченные на площадке Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Мими Дивени и Имон Фаррен, а присоединятся к ним Ким Бодния (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен), Бэзил Эйденбенц (Эскель), Месия Симсон (Франческа), Пол Бульон (Ламберт), Ясен Атор (Койон), Агнес Бьорн (Вереена), Туэ Эрстед Расмуссен (Эскель) и Аиша Фабьен Росс (Лидия).

Когда ждать премьеры — не говорят. Зато третий сезон уже почти точно будет.

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