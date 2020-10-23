Кровь из глаз: Аня Чалотра и Фрея Аллан в общих сценах Йеннифер и Цири — за кадром второго сезона «Ведьмака»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стараниями фотографа портала Daily Mail Терри Блэкбёрна в сети появилась целая подборка закадровых снимков второго сезона «Ведьмака», возобновившего съёмки в августе после всеобщего мартовского карантина. В объектив попали исполнительницы главных женских ролей Аня Чалотра и Фрейя Аллан, снимавшиеся в общих сценах, а это значит, что во втором сезоне Йеннифер познакомится с принцессой Цириллой.

На отдельных снимках, изображающих сцену с магическими манипуляциями, актрис подменяли дублёрши. Это и понятно. Магия, как известно, штука опасная. Сейчас съёмки проходят в графстве Дарем на северо-востоке Великобритании.

Второй сезон тёмного фэнтези по серии романов Анджея Сапковского завершит съёмки ориентировочно в первой половине следующего года. О дате премьеры Netflix благоразумно помалкивает.