«Пацаны» держатся, а «Кобра Кай» и «Люцифер» близки к вылету — Топ-10 самых популярных сериалов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Аналитическая компания Nielsen продолжает публиковать еженедельные рейтинги всего самого популярного на стриминге: на неделе с 21 по 27 сентября туда даже сумел пробраться один фильм в лице «Энолы Холмс», сходу одолевшей Топ-3 — так высоко полнометражные проекты Netflix ещё не забирались. Равно как и «Чёрный список» — ветеран телевидения, чей восьмой сезон стартует уже 13 ноября, неожиданно полюбился пользователям стриминг-гиганта.

Возглавляет же список вторую неделю подряд «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон — спин-офф фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Из неожиданностей стоит отметить также «Шиттс Крик», залетевший в десятку аккурат после триумфа на «Эмми».

Полный Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге с 21 по 27 сентября (млн минут):