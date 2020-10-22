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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Пацаны» держатся, а «Кобра Кай» и «Люцифер» близки к вылету — Топ-10 самых популярных сериалов

Аналитическая компания Nielsen продолжает публиковать еженедельные рейтинги всего самого популярного на стриминге: на неделе с 21 по 27 сентября туда даже сумел пробраться один фильм в лице «Энолы Холмс», сходу одолевшей Топ-3 — так высоко полнометражные проекты Netflix ещё не забирались. Равно как и «Чёрный список» — ветеран телевидения, чей восьмой сезон стартует уже 13 ноября, неожиданно полюбился пользователям стриминг-гиганта.

Возглавляет же список вторую неделю подряд «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон — спин-офф фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Из неожиданностей стоит отметить также «Шиттс Крик», залетевший в десятку аккурат после триумфа на «Эмми».

Полный Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге с 21 по 27 сентября (млн минут):

  1. «Сестра Рэтчед» — 1632 (Netflix)
  2. «Энола Холмс» — 1165 (Netflix)
  3. «Чёрный список» — 929 (Netflix)
  4. «Офис» — 893 (Netflix)
  5. «Шиттс Крик» — 839 (Netflix)
  6. «Пацаны» — 703 (Amazon Prime)
  7. «Анатомия страсти» — 703 (Netflix)
  8. «Мыслить как преступник» — 680 (Netflix)
  9. «Кобра Кай» — 676 (Netflix)
  10. «Люцифер» — 636 (Netflix)
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Темы
 
Сестра Рэтчед Чёрный список Пацаны
 17 октябряТоп-10 популярных сериалов: «Сестра Рэтчед» оставила не у дел «Кобру Кай» и «Пацанов» 2 октября«Кобра Кай» обошёл «Люцифера» и «Пацанов», став самым популярным сериалом недели 9 октября«Пацаны» снова не смогли обогнать «Кобру Кай» в рейтинге популярных сериалов
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