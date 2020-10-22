«Пацаны» держатся, а «Кобра Кай» и «Люцифер» близки к вылету — Топ-10 самых популярных сериалов

Аналитическая компания Nielsen продолжает публиковать еженедельные рейтинги всего самого популярного на стриминге: на неделе с 21 по 27 сентября туда даже сумел пробраться один фильм в лице «Энолы Холмс», сходу одолевшей Топ-3 — так высоко полнометражные проекты Netflix ещё не забирались. Равно как и «Чёрный список» — ветеран телевидения, чей восьмой сезон стартует уже 13 ноября, неожиданно полюбился пользователям стриминг-гиганта.
Возглавляет же список вторую неделю подряд «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон — спин-офф фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Из неожиданностей стоит отметить также «Шиттс Крик», залетевший в десятку аккурат после триумфа на «Эмми».
Полный Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге с 21 по 27 сентября (млн минут):
- «Сестра Рэтчед» — 1632 (Netflix)
- «Энола Холмс» — 1165 (Netflix)
- «Чёрный список» — 929 (Netflix)
- «Офис» — 893 (Netflix)
- «Шиттс Крик» — 839 (Netflix)
- «Пацаны» — 703 (Amazon Prime)
- «Анатомия страсти» — 703 (Netflix)
- «Мыслить как преступник» — 680 (Netflix)
- «Кобра Кай» — 676 (Netflix)
- «Люцифер» — 636 (Netflix)