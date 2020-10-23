«Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми получили третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TBS официально продлил «Чудотворцев» на третий сезон из десяти серий. Многосерийная комедийная антология со Стивом Бушеми и Дэниэлом Рэдклиффом в главных ролях отправляется на Дикий Запад.

События третьего сезона развернутся в 1844 году. Рэдклифф сыграет идеалиста-проповедника из маленького городка, объединившего усилия с разыскиваемым преступником (Бушеми) и свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), чтобы возглавить обоз, следующий по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.

Каран Сони из основного актёрского состава также вернётся в третьем сезоне, но кого будет играть, пока не сообщают. Шоураннерами назначены Дэн Мирк и Роберт Пэдник. Создателем проекта числится Саймон Рич.