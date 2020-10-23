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«Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми получили третий сезон

Кабельный канал TBS официально продлил «Чудотворцев» на третий сезон из десяти серий. Многосерийная комедийная антология со Стивом Бушеми и Дэниэлом Рэдклиффом в главных ролях отправляется на Дикий Запад.

События третьего сезона развернутся в 1844 году. Рэдклифф сыграет идеалиста-проповедника из маленького городка, объединившего усилия с разыскиваемым преступником (Бушеми) и свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), чтобы возглавить обоз, следующий по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.

Каран Сони из основного актёрского состава также вернётся в третьем сезоне, но кого будет играть, пока не сообщают. Шоураннерами назначены Дэн Мирк и Роберт Пэдник. Создателем проекта числится Саймон Рич.

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