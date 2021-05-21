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Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми и остальная честная компания на Диком Западе в тизере третьего сезона «Чудотворцев»

Кабельный канал TBS опубликовал тизер третьего сезона комедийной антологии «Чудотворцы», обещающий очередное увлекательное приключение, которое не даст заскучать ни его героям, ни зрителям. Ролик сообщает, что премьера свежей 10-серийной телеглавы под заголовком «Орегонская тропа» состоится 13 июля.

На этот раз события развернутся в 1844 году. Дэниэл Рэдклифф играет идеалиста-проповедника из маленького городка, вместе с разыскиваемым преступником (Стив Бушеми), свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий.

Теги
ВидеоЧудотворцы
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