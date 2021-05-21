Шпионский экшен с Арнольдом Шварценеггером пристроился на Netflix

Многосерийный шпионский боевик от Skydance TV наконец-то обрёл платформу вещания — сериал с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро («Топ Ган: Мэверик») в главных ролях удачно пристроился на Netflix. Стриминговый сервис заказал съёмки восьмисерийного первого сезона. Названия у проекта по-прежнему нет.

Приключенческий комедийный боевик в мире международного шпионажа расскажет об отце (Шварценеггер) и дочери (Барбаро), которые вот уже несколько лет втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но секретам приходит конец, и ближайшие родственники осознают: прожив столько времени во лжи, они почти не знают друг друга. А меж тем впереди у них общая миссия — отцу и дочери придётся поработать вместе на благо мира и в процессе наладить личные отношения.

Создателем сериала выступает Ник Сантора («Скорпион», «Джек Ричер»); он также входит в команду исполнительных продюсеров проекта вместе с Арнольдом Шварценеггером, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Биллом Бостом.