 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дженсен Эклс передаёт привет со съёмок третьего сезона «Пацанов» В скромный польский шутер Outriders поиграло 3,5 млн человек Идеальный кадр с Сальмой Хайек из «Телохранителя жены киллера» Новые фильмы 17–23 мая 2021 года: «Форсаж 9», «Армия мертвецов» и другие новинки кино Что такое Biomutant и с чем его едят
СЕРИАЛЫ
134
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Шпионский экшен с Арнольдом Шварценеггером пристроился на Netflix

Многосерийный шпионский боевик от Skydance TV наконец-то обрёл платформу вещания — сериал с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро («Топ Ган: Мэверик») в главных ролях удачно пристроился на Netflix. Стриминговый сервис заказал съёмки восьмисерийного первого сезона. Названия у проекта по-прежнему нет.

Приключенческий комедийный боевик в мире международного шпионажа расскажет об отце (Шварценеггер) и дочери (Барбаро), которые вот уже несколько лет втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но секретам приходит конец, и ближайшие родственники осознают: прожив столько времени во лжи, они почти не знают друг друга. А меж тем впереди у них общая миссия — отцу и дочери придётся поработать вместе на благо мира и в процессе наладить личные отношения.

Создателем сериала выступает Ник Сантора («Скорпион», «Джек Ричер»); он также входит в команду исполнительных продюсеров проекта вместе с Арнольдом Шварценеггером, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Биллом Бостом.

Комментарии

Ещё на эту тему

9Тим Бёртон отыскал Уэнздей для своего сериала про семейку Аддамс 11Юный гибрид учится выживать в трейлере постапокалиптической сказки «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» 3Экшен «Пороховой коктейль» с Карен Гиллан разорвёт вашу вишенку (фото)

Тоже интересно

5Hitman 3 отправляется убивать Гордыню 32Скарлетт Йоханссон, Netflix и Amazon против «Золотого глобуса» 18Неожиданный дуэт: Меган Фокс и Брюс Уиллис на первых кадрах триллера «Полночь на злаковом поле» 10По стопам Джейсона Борна — у Мэтта Дэймона новая сверхсложная миссия в триллере «Тихий омут» (трейлер) 8Галь Гадот сыграет главную роль в романтической фантастике про вечную любовь в мультивселенной

Далее на КГ

0
В No Man's Sky добавили космический корабль «Нормандия SR-1» из Mass Effect
 1
Такая разная Харли Квинн и остальные «суицидники» на слитом промо-арте «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 0
Джейсон Шрайер рассказал, когда выйдет Starfield
 2
PS5 продаётся вдвое лучше Xbox Series S/X
 5
Слитый в сеть промо-арт «Бэтмена» показал полное боевое облачение Роберта Паттинсона и маску Загадочника
 0
КГ играет: A Way Out, часть 1
 3
«Как мы сняли главный сериал весны» — на START вышел фильм о съёмках «Вампиров средней полосы»
 0
Всё, что вам нужно знать о Локи за 30 секунд — ликбез от Тома Хиддлстона
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Форсаж 9»
 4
«Колесо времени» от Amazon получило досрочное продление на второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Евангелион 3.0+1.0» собрал в домашнем прокате больше, чем «Сказания Земноморья» Горо Миядзаки
 
Кино Идрис Эльба вернётся в Африку 19 августа 2022 года, чтобы показать, кто действительно царь зверей
 
Кино Юлия Снигирь сыграет Маргариту в мистической драме «Воланд» (но это не точно)
 
Игры Игроки обвинили авторов Overwatch в культурной апроприации
 
Кино Эмили Блант и Киллиан Мёрфи против монстров в финальном трейлере хоррора «Тихое место 2»
 
Кино Готовый к бою Крис Пратт на первых кадрах научно-фантастического экшена «Война будущего»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в мае

23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт21:45ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 369: Карамельные мальчики и надувные горы
 
 
9ЕВА
 
 
11Телеовощи – 392: Мужик верхом на коте
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 462: «Восемь сотен», ANOIR и трилогия Брюса Уиллиса
 
6Ноль кадров в секунду – 368: Лев с лицом Боромира
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru